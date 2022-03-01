Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым телеобращением к нации и миру.

Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ошибочный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют.

За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она, "братская дружба". И мир знает, что нужно делать. Говорил сегодня об этом с партнерами.

Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас – платить деньги за убийство людей.

Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты всегда был таким. Ты всегда будешь таким. Выдержим и это. Защитим Украину. Поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения. Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь, Донецк и все остальные города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой войне. Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто защищает нашу свободу!

Напомним, что также Владимир Зеленский объявил о назначении главы военной администрации Киева для защиты столицы от оккупантов.