Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.

Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.

Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и предоставить перспективу членства.