"Ми живемо. Вони - убивають": Зеленський звернувся до італійського народу (відео) [ Редактировать ]
Фото: пресс-служба президента
В суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленскький звернувся до італійського народу, щоб пояснити просту різницю між Україною та росією.
Ми живемо. Вони - убивають.
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