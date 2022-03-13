Папа Римский Франциск обратился с призывом прекратить войну в Украине, выступая перед тысячами людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

С болью в сердце присоединяю мой голос к голосам обычных людей, которые молят о конце войны. Во имя Бога, я прошу вас: остановите эту бойню!

Понтифик назвал варварском убийство детей и мирных жителей. И назвал Мариуполь, осажденный российскими войсками, "городом мучеников".

Пара Римский призвал остановить войну мирным путем раньше, чем украинские города превратятся в кладбища. Глава Римско-католической церкви призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли покинуть места боевых действий.

Папа Франциск попросил верующих помогать беженцам с Украины и усилить молитвы за мир.

Российское вторжение в Украине Папа Римский назвал "вооруженной агрессией". Ранее он уже называл его "войной", отказываясь поддержать риторику России, которая говорит о "специальной военной операции".

Выступление Папы Франциска 13 марта стало самым жестким осуждением войны из его уст с начала боевых действий.