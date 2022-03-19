Папа Римський відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана [ Редактировать ]
Папа Римський відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана. Про це повідомляє Vatican News.
Нині там госпіталізовано 19 дітей, які прибули з України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Загалом їх прибуло близько 50.
Йдеться про пацієнтів з недугами (онкологічні, неврологічні та інші), а також дітей, які прибули нещодавно із важкими пораненнями.
по теме
В ведомстве сообщили, что каждый день под обстрелами в Украине погибают по меньшей мере 5 детей
Резервы Нацбанка Украины сейчас выше, чем до войны, благодаря финансовой помощи ЕС, Международного валютного фонда и Всемирного банка
Защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Украина испугала путина демократией.
Власти рф планировали использовать этот мост для личных целей