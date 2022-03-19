Папа Римський відвідав українських дітей у педіатричній лікарні Ватикана. Про це повідомляє Vatican News.

Нині там госпіталізовано 19 дітей, які прибули з України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Загалом їх прибуло близько 50.

Йдеться про пацієнтів з недугами (онкологічні, неврологічні та інші), а також дітей, які прибули нещодавно із важкими пораненнями.