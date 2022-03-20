Путин панически боится революции в Москве - Джонсон [ Редактировать ]
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Борис Джонсон заявил, что путин в панике из-за возможной революции в москве. Рост недовольства среди населения вызван ростом цен и дефицитом многих товаров.
Джонсон убежден, что президент россии панически боится возможной революции в москве, поэтому он пытается так жестоко погасить пламя свободы в Украине. Он также предупредил, что российский президент не остановится на Украине.
Премьер-министр Великобритании также провел прямое сравнение армии рф с действиями нацистов во время Второй мировой войны и предупредил, что победа Кремля положит начало новой эре запугивания во всей Восточной Европе.
"Поэтому так важно, чтобы он потерпел неудачу, потому что победивший путин не остановится на Украине, и конец свободы в Украине будет означать угасание всякой надежды на свободу в Грузии, а затем и в Молдове. Далее наступит новая эра запугивания по всей Европе, от Балтийского до Черного моря", - отметил премьер-министр Великобритании.
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