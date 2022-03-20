В Киеве российская ракета разбомбила многоэтажку (фото, видео) [ Редактировать ]
Сегодня, 20 марта в Киеве осколки ракеты попала в многоэтажку.
Обломки ракет попали в жилой квартал. В квартирах выбило окна, начался пожар.
Информация о пострадавших уточняется.
Спасатели ГСЧС уже на месте.
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