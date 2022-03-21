В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил в Twitter комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи.

По его словам, заключение по заявке будет предоставлено как можно скорее.

ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь.

В Брюсселе сейчас проходит встреча министров иностранных дел ЕС.