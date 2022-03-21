В Брюсселе начали рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС [ Редактировать ]
В Брюсселе началось рассмотрение заявки Украины на членство в Евросоюзе. Об этом сообщил в Twitter комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи.
По его словам, заключение по заявке будет предоставлено как можно скорее.
ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь.
В Брюсселе сейчас проходит встреча министров иностранных дел ЕС.
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