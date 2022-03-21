"Нет конкретной даты": Подоляк о встрече Зеленского с Путиным [ Редактировать ]
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сейчас есть много стран, которые заинтересованы во встрече Зеленского и Путина ради прекращения войны.
"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - заявил Подоляк.
Подоляк добавил, что звучат фразы о нескольких днях, или же недели, однако сегодня конкретной даты встречи лидеров стран пока нет.
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