Ердоган проведе переговори з путіним і Зеленським [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Украина
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що планує цього тижня провести окремі переговори з президентами України і рф Володимиром Зеленським і володимиром путіним.
Про це повідомляє Daily Sabah.
"Я маю намір провести переговори як з паном путіним, так і з паном Зеленським, як тільки повернуся. На цих зустрічах ми висловимо їм обом подяку від себе особисто і від імені мого народу і скажемо: "Наша мета - звести вас якомога швидше", - заявив Ердоган.
Він також висловив сподівання, що лідери двох країн проведуть зустріч у найближчому майбутньому.
"Я сподіваюся, що в момент їх зустрічі ми отримаємо від них історичну довідку. У цьому контексті ми готові прийняти зустріч, яка пройде на рівні глав держав. Але тим часом дуже важливо забезпечити тимчасове припинення вогню", - додав Ердоган.
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