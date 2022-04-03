Мер Дніпра закликав вбивати російських нелюдів по всьому світу [ Редагувати ]
Борис Філатов / Фото: прес-служба Дніпровської міської ради
Мер Дніпра Борис Філатов закликав вбивати російських нелюдів по всьому світу, помстившись за те пекло, яке вони створили в Київській області.
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