Окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" [ Редагувати ]
Російські окупанти закатували та вбили марафонця з "Книги рекордів України" Сергія Проневича. Тіло хлопця знайшли в селі Боромля на Сумщині після його звільнення українськими військовими, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення.
Неймовірно важко про це писати, але ним виявився рекордсмен України Сергій Проневич.
Марафонець поставив рекорд у 2019 році.
Він у повній військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.
Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…
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