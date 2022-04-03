Одеський припортовий завод законсервували [ Редагувати ]
Через воєнний стан потужності Одеського припортового заводу повністю законсервовані, а працівники підприємства відправлені у безстрокову відпустку. Про це повідомив міський голова міста Південний Володимир Новацький.
Одеський припортовий завод та міський спортивний комплекс "Олімп" зараз потрапили під консервацію. Співробітники заводу та спорткомплексу відправлені у безстрокові відпустки.
За його словами, зараз мерія готується до передачі спорткомплексу "Олімп" у власність міської територіальної громади.
24 лютого мер Південного закликав мешканців виїхати за межі міста, побоюючись, що війська рф спровокують техногенну катастрофу, завдавши ракетного удару по припортовому заводу. У сховищах заводу є аміак.
по темі
В неділю вранці, 3 квітня, російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище
В Одесской области сбили ракету, выпущенную российскими войсками
В четверг утром, 24 марта, возле побережья Одессы зафиксировали маневры флота российских оккупантов
На фото и видео - последствия сегодняшнего обстрела
Российская армия таким образом пытается выяснить, где находятся украинские системы противовоздушной обороны, чтобы потом их уничтожить