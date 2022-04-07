Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня в межах України та за кордон.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці". Зокрема, додаткові евакуаційні поїзди курсуватимуть з кількох українських міст.
Рейси призначені з таких міст:
Краматорськ
- 10:00 - 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 - 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ
- 12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Також курсуватимуть наступні поїзди:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
- 17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
- 19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів
- 20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
- 23:30 – 234/233 Чоп - Дніпро.
Також на 7 квітня призначені міжнародні евакуаційні рейси.
Польща
- 07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
- 08:30 - 715/716 Київ-Пас - Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
- 10:30 – 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ - Варшава / Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина
- 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна над Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія
- Квитки відсутні
Румунія
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажу
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