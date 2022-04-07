Генштаб оприлюднив втрати Росії [ Редагувати ]
За час війни росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими. Українські сили знищили майже 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованих машин та автомобільної техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 7 квітня:
- Особовий склад - близько 18 900 осіб
- Танки - 698 одиниць
- Бойові броньовані машини - 1891
- Артилерійські системи - 332
- РСЗВ - 108
- Засоби ППО - 55
- Літаки - 150
- Вертольоти - 135
- Автомобільна техніка - 1358
- Кораблі/катери - 7
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111
- Спеціальна техніка - 25
- Пускові установки ОТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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