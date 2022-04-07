За час війни росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими. Українські сили знищили майже 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованих машин та автомобільної техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 7 квітня:

Особовий склад - близько 18 900 осіб

Танки - 698 одиниць

Бойові броньовані машини - 1891

Артилерійські системи - 332

РСЗВ - 108

Засоби ППО - 55

Літаки - 150

Вертольоти - 135

Автомобільна техніка - 1358

Кораблі/катери - 7

Цистерни з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111

Спеціальна техніка - 25

Пускові установки ОТРК - 4