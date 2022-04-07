У путіна пригрозили "негативним ефектом" у переговорах через допомогу США [ Редагувати ]
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У Кремлі відреагували на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та росією.
"Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект", - сказав речник президента рф дмитро пєсков.
Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.
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