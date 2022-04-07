У Кремлі відреагували на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та росією.

"Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект", - сказав речник президента рф дмитро пєсков.

Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.