Генасамблея ООН проголосувала за припинення роботи росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні російськими військовими.

"За" проголосували 93 члени Генасамблеї ООН, 24 "проти" і 58 "утримались".

Тепер росія не зможе голосувати та вносити пропозиції, але формально буде вважатися членкинею РПЛ, права якої призупинені. Фактично росія - як всі інші члени ООН, що не є членами РПЛ, просто спостерігатиме за роботою ради. Права росії в РПЛ призупиняються без дедлайну.

Це другий такий прецедент в історії ООН. У лютому 2011 року аналогічне рішення було прийнято стосовно Лівії.