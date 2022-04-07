Генасамблея ООН призупинила участь росії у Раді ООН з прав людини [ Редагувати ]
Генасамблея ООН проголосувала за припинення роботи росії у Раді ООН з прав людини через грубі та систематичні порушення прав людини в Україні російськими військовими.
"За" проголосували 93 члени Генасамблеї ООН, 24 "проти" і 58 "утримались".
Тепер росія не зможе голосувати та вносити пропозиції, але формально буде вважатися членкинею РПЛ, права якої призупинені. Фактично росія - як всі інші члени ООН, що не є членами РПЛ, просто спостерігатиме за роботою ради. Права росії в РПЛ призупиняються без дедлайну.
Це другий такий прецедент в історії ООН. У лютому 2011 року аналогічне рішення було прийнято стосовно Лівії.
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