"Це величезна трагедія для нас": у Кремлі визнали "значні втрати" під час вторгення до України (відео) [ Редагувати ]
росія зазнала значних втрат під час вторгнення до України. Про це заявив речник президента росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу Sky News.
На запитання журналіста чи правда, що росія втратила тисячі вояків під час спроби захопити Україну, Пєсков несподівано заявив:
Так, ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас.
Речник путіна також заявив, що росія сподівається на завершення "спецоперації" в Україні найближчими днями або в найближчому майбутньому
Наші військові докладають усіх сил, щоб завершити операцію. Ми сподіваємося, що найближчими днями, в найближчому майбутньому, операція досягне своєї мети або закінчиться переговорами між російською та українською делегаціями.
Також Пєсков заявив, що у Кремлі не вважають вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "екзистенційною загрозою для росії".
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