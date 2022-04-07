росія зазнала значних втрат під час вторгнення до України. Про це заявив речник президента росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю телеканалу Sky News.

На запитання журналіста чи правда, що росія втратила тисячі вояків під час спроби захопити Україну, Пєсков несподівано заявив:

Так, ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас.

Речник путіна також заявив, що росія сподівається на завершення "спецоперації" в Україні найближчими днями або в найближчому майбутньому

Наші військові докладають усіх сил, щоб завершити операцію. Ми сподіваємося, що найближчими днями, в найближчому майбутньому, операція досягне своєї мети або закінчиться переговорами між російською та українською делегаціями.

Також Пєсков заявив, що у Кремлі не вважають вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "екзистенційною загрозою для росії".