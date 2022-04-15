Окупанти хваляться тортурами українських полонених: СБУ опублікувала запис розмови [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Служба безпеки України (СБУ) перехопила чергову розмову російських окупантів. На записі 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
На записі окупант хвалиться перед своїм другом, як катував українських військовополонених, супроводжуючи свою розповідь ненормативною лексикою. Загарбник змушував їх класти руки на цеглу і погрожував відрубати їм пальці або кисть.
"Полонених привозили, ***, я над ними знущався ... С*ка, ***, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ААА", кричить!",- каже окупант.
Він зізнається, що навіть його товариші по службі дивувалися його жорстокості: "Салават, ти звідки Дикун такий взявся?!".
В СБУ вже встановили особу російського нелюда. Це 27-річний контрактник з Астрахані Салават Сарсенов. Зазначається, що знаходиться десь на Запорізькому напрямку.
У спецслужбі запевнили, що якщо Російський "Дикун" виживе, то він обов'язково постане перед судом і відповість за свої злочини.
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