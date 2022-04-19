Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel припиняє бізнес у росії через агресію проти України. Про це йдеться в заяві компанії.

На тлі поточних подій, пов'язаних із війною в Україні, компанія Henkel ухвалила рішення про вихід із бізнесу в росії. Наразі триває підготовка до процесу виконання цього рішення. Henkel засуджує війну росії проти України та насильство щодо безневинних мирних жителів. Нашим пріоритетним завданням залишається зробити все можливе для підтримки наших колег в Україні.

До ліквідації бізнесу в росії майже 2500 російських співробітників збережуть свої робочі місця та продовжать отримувати зарплату.

4 березня компанія повідомляла, що призупинила інвестиції в росію, але продовжуватиме забезпечувати російський ринок товарами першої необхідності.

Henkel виробляє на 11 заводах у росії клейові матеріали, миючі засоби, косметику та засоби особистої гігієни. Компанія володіє такими брендами, як Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil, Ласка, Bref, Момент.

Нагадаємо, що у російській Калузі зупинився автомобільний завод корпорації Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat.