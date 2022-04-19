Президент росії вчиняє з населенням окупованих українських міст те саме, що робив з чеченцями під час загарбницької війни – знущається з мирних жителів у "фільтраційних" таборах. Про це свідчить твіт посольства США в Україні.

За даними станом на 18 квітня, російські окупанти утримують у "фільтраційних" таборах по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей.

Щонайменше 20 тисяч осіб утримуються росіянами для "фільтрації" на південному заході від Маріуполя. Ще від 5 тисяч до 7 тисяч людей перебувають у таборі біля села Безіменне на Донеччині, їх окупанти планують депортувати з України на територію рф.

У дипломатичному представництві США з огляду на це зауважили, що володимир путін продовжує діяти у своєму стилі, саме таким чином він поводився з жителями Чечні.