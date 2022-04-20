"Партнери стали краще розуміти наші потреби" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо постачання зброї для української армії. За його словами, партнери почали краще розуміти потреби України.
Про це він повідомив у відеозверненні.
Як наголосив президент, він разом з дипломатами та іншими представниками України робить "більше ніж максимум", щоб забезпечити постачання зброї для армії. Вся українська влада цілодобово працює над цим питанням.
Я дуже радий з обережним оптимізмом сказати, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам потрібно і коли саме нам це потрібно. Не через тиждень чи місяць, а негайно.
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