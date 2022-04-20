Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо постачання зброї для української армії. За його словами, партнери почали краще розуміти потреби України.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Як наголосив президент, він разом з дипломатами та іншими представниками України робить "більше ніж максимум", щоб забезпечити постачання зброї для армії. Вся українська влада цілодобово працює над цим питанням.