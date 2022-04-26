Ще одна ціль окупанта - Запоріжжя. О сьомій ранку ворог завдав по місту ракетного удару. Чи постраждали люди та інфраструктура - поки невідомо. Цю інформацію у військовій адміністрації обіцяють оприлюднити згодом.

Наразі в середмісті та передмістях Запоріжжя військові укріплюють рубежі оборони. Облаштовувати укріплення місту допомагають інші регіони України. Деревину надала Івано-Франківщина, техніку - Рівненщина. Мої колеги бачили, як тривають роботи.

Петро 16 років працює екскаваторником. Потайки від сім'ї поїхав до Запорізької області допомагати військовим в облаштуванні оборонних позицій.

-Я не казав дружині, щоб не переживала дуже…

Працювати, каже, складно - ґрунт твердий.

Петро, екскаваторник:

Тяжкі ґрунти, дуже тяжкі. Тяжко копається. Дуже тверді ґрунти, глинясті ґрунти.

До того ж, десь поряд чути жорсткі бої.

-Лячно, бо стріляють рядом. Лячно…

Та чоловікові надає сил впевненість: його робота врятує наших героїчних воїнів.

Петро, екскаваторник:

Щоб помогти хлопцям, нашим Збройним силам скоріше окопаться, щоб вони були захищені від нападу руських вояк. Щоб було менше наших потєрь. Щоб було більше їхніх потєрь.

Завдання перед чоловіками стоїть непросте - перетворити Запоріжжя на надійну захищену фортецю.

Іван Ареф'єв, речник Запорізької обласної військової адміністрації:

Ворог підступний. Ми не знаємо, які будуть подальші дії ворога. Ми повинні готувати місто до оборони, і саме зараз ми можемо в цьому переконатися. Фактично всі структури міста - ДСНС, поліції, різних інших структур залучається до обладнання цих фортифікаційних споруд.

У зведенні оборонних споруд Запоріжжю допомагає уся Україна.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Об'єднали схід і захід, тому що сосни, ялинки, смереки нам надіслали з Івано-Франківської області - наш карпатський ліс, український. Нам також допомагають хлопці на техніці, яка приїхала з Рівненщини. Очікуємо допомогу з центральних районів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя, і свої рідні домівки - тут, разом, усі.

Протягом останнього тижня загарбники не припиняють спроб прорватися крізь оборону українського війська. Вздовж лінії розмежування рашистам вдалося пройти 10 кілометрів, проте, ворог завдяки жорсткій відсічі наших захисників, поки не має плацдарму для наступу у бік Запоріжжя.