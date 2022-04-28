Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у Києві [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Презедент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Києві.
На зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Україні та звірства російської армії по відношенню до мирного населення. Подробиці повідомимо згодом.
Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.
по темі
Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву
Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великдень, закликав берегти себе і своїх близьких, а також висловився про майбутню перемогу
В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для українських та іноземних ЗМІ
Президент заявив, що це буде питання не 10-20 років, а питання того, чи буде в України зброя