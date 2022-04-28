Окупанти обстріляли Шевченківський район Києва - Кличко [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.
"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Кличко.
Мер міста не уточнив, куди саме влучили ракети.
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