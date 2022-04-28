Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Кличко.

Мер міста не уточнив, куди саме влучили ракети.