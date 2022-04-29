Не зміг зупинити війну: Гутерріш визнав провал Радбезу ООН [ Редагувати ]
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав нездатність Ради безпеки цієї організації запобігти війні і зупинити її. Генсек зазначив, що це "джерело великого розчарування, досади і гніву".
"Дозвольте мені бути гранично ясним: Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її", - заявив він.
Водночас зазначається, що пізніше Гутерріш заявив: у той час, як Рада безпеки була паралізована, ООН вживала інших заходів.
На Раду безпеки ООН, що складається з 15 членів, покладено завдання забезпечення миру і безпеки у світі. росія - є одним з п'яти постійних членів Радбезу, які мають право накладати вето на його рішення. Через її позицію ніякої резолюції про війну рф проти України прийнято не було.
Генасамблея ООН прийняла дві резолюції - "Агресія проти України" і "Гуманітарні наслідки агресії проти України".
Структури ООН надають гуманітарну допомогу постраждалим від російського вторгнення районам, переселенцям і біженцям з України.
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