Мир на умовах росії може стати запрошенням до наступної війни - глава МЗС Німеччини [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що мир на умовах росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ні Україні, ні Європі. А стане запрошенням до наступної війни.
Про це повідомляє Bild am Sonntag.
За її словами, припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.
"Нам ясно, що санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо росія виведе свої війська. Мир на умовах, продиктованих росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам в Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни - ще ближче до наших кордонів", - зазначила Бербок.
Вона підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.
"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.
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