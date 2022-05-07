Російська федерація "анонсувала" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у ​​Львівській та Волинській областях. Планує звинуватити у цьому українську владу.

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ.

"8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах", - пише координаційний штаб рф.

Пресслужба зазначає, що нібито наші захисники завдадуть удари "Точкою-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей.

Також країна-окупант згадує трагічний випадок на залізничному вокзалі у Краматорську, коли тисячі цивільних очікували евакуаційний поїзд.

Ба більше, окупанти також додали, що "провокації" готує українська влада зі схвалення "західних кураторів".