росія "анонсувала" обстріли Львівської та Волинської областей 8 травня [ Редагувати ]
Російська федерація "анонсувала" 8 травня обстріли "Точкою-У" по скупченнях людей у Львівській та Волинській областях. Планує звинуватити у цьому українську владу.
Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб РФ.
"8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах", - пише координаційний штаб рф.
Пресслужба зазначає, що нібито наші захисники завдадуть удари "Точкою-У" по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей.
Також країна-окупант згадує трагічний випадок на залізничному вокзалі у Краматорську, коли тисячі цивільних очікували евакуаційний поїзд.
Ба більше, окупанти також додали, що "провокації" готує українська влада зі схвалення "західних кураторів".
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