Українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції [ Редагувати ]
Джерело: Інформатор
Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.
Про це сказав начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали, більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", - сказав він.
Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що окупаційні сили зайняли Попасну.
по темі
Російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області
Житлові райони Луганщини окупанти 6 травня обстрілювали 24 рази: багато пошкоджень в Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, продовжуються обстріли "Азоту"
Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, в наступні кілька днів очікується посилений наступ. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в області не залишилося жодної діючої і неушкодженої автозаправної станції
3 травня рашисти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній