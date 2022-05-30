Українська ударна авіація знищили ротно-тактичну групу російського окупаційного війська, яка нараховувала щонайменше сотню окупантів, а також склад з боєприпасами та технікою на Ізюмському напрямку.

Завдяки професійним діям ЗСУ російські загарбники несуть рекордні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил України, пишуть у пресслужбі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

"У районі села Довгеньке в Ізюмському районі Харківської області ударна авіація Повітряних сил ЗС України розгромила ротно-тактичну групу ворога, а це близько сотні російських військових. Окрім цього, українські авіатори розбомбили окупантський склад з боєприпасами та бронетехнікою", - йдеться в повідомленні.

Українські авіатори виконали бойові завдання за допомогою штурмовика Су-25 та бомбардувальника Су-24М.