Люди в умовах війни хочуть мати можливість захищати себе самостійно

Легалізація зброї. Самозахист від ворога чи крок до кримінального свавілля? Вперше за весь час дискусій щодо того, чи варто дозволяти мирним людям вільно володіти зброєю, більшість українців схиляється до того, що все ж таки варто.

Опитування досі триває у додатку "Дія", але за результатами голосування першого мільйона людей понад 60 відсотків респондентів сказали "так" - обігу зброї для особистого захисту.

Люди в умовах війни хочуть мати можливість захищати себе самостійно.

Ці кадри зроблені задовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Травень 2020 року. На вулицях міста Бровари неподалік Києва розгортається справжній бойовик. Десятки представників транспортних підприємств з'ясовують стосунки… зі зброєю в руках.

Андрій Нєбитов, начальник ГУ НПУ в Київській обл.:

До чергової частини Київської області на лінію 102 надійшло звернення, що відбувається стрілянина. Більш того, в ній приймає участь декілька десятків осіб. Вони озброєні, звучать постріли.

Рушниці, карабіни, пістолети… Де зловмисники взяли стільки "стволів" - питання риторичне. Чорний ринок України давно перенасичений зброєю на будь-який смак і гаманець.

Повернись к стене, руки на стену.

Ось лише одне підтвердження. На Дніпропетровщині рік тому поліцейські затримали злочинну групу продавців вогнепальної зброї та вибухівки.

Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України:

Ці заборонені предмети вони привозили із зони ООС. І далі збували на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Юристи неодноразово наголошували - абсолютне свавілля на чорному ринку зброї стало можливим зокрема й завдяки тому, що в Україні за тридцять років незалежності по суті не було повноцінного закону про зброю.

Олександр Горобець, адвокат:

Гражданское население не имеет возможности правовых норм, соответствующего закона, где четко структурировано, что такое огнестрельное оружие, как им пользоваться, кто имеет право пользоваться.

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї:

Станом на сьогодні, потрібно лише написати заяву на дозвіл, відповідно копія паспорта, ІНН, декілька фотографій, довідку про стан психічного здоров'я, довідку про те, що пройдені курси безпечного користування зброєю, страхування додаткової відповідальності перед оточуючими.

Можливо, до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну законотворці й справді не бачили необхідності розглядати питання, яке всі 30 років Незалежності було, на їхню думку, не на часі. Адже весь цей час переважна більшість українців - і пересічних громадян, і політиків - були проти надання можливості цивільним вільно володіти певними видами зброї.

Володимир Зеленський, президент України:

Легализация оружия сегодня в Украине, в стране, где идет война - это не правильно. Потому что мы прекрасно с вами знаем, сколько оружия. Я против легализации оружия.

Настрої суспільства кардинально змінили перші місяці повномасштабної війни. Злочини росіян у Бучі та Ірпені.

Андрій, житель Ірпеня:

Очень многих людей убили. Товарища моего расстреляли, который просто ехал на мопеде, вез воду в школу, там бомбоубежище.

Звірства рашистських нелюдів на сході України.

Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, *** вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов.

І ось тепер, коли в українців у додатку "Дія" запитують - чи треба дозволити цивільним купувати зброю, - вперше за роки Незалежності більшість людей відповідає: "так".

За збігом обставин чи ні - у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних Верховна рада України ухвалила за день до повномасштабного вторгнення росії. Цим документом законотворці пропонують визначити, за яких умов громадяни України можуть купувати зброю, яку саме та які для цього документи потрібні. А ще створити Єдиний державний реєстр цивільної вогнепальної зброї.

Ігор Бондаренко, заступник міністра внутрішніх справ України:

В цьому реєстрі буде інтегровано так само з "Дією", там можна буде подати заявку. Там можна буде подати заявку на певну категорію зброї.

Досить обережну, але все ж таки підтримку ініціативи щодо озброєння цивільних висловив міністр оборони.

Сергій Резніков, міністр оборони України:

Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб, тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю - це речі, які не завжди ходять разом.

А отже, перш ніж ухвалювати законопроєкт у другому читанні, народні депутати мають врахувати безліч тонкощів. Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, зокрема, наголошує - в людини, що купує зброю, обов'язково має бути вдома сейф. Аби скористатися небезпечним предметом не зміг ніхто, крім власника. Особливо, якщо вдома є діти!

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї:

Підлітки, вони зазвичай беруть свою зброю тільки за рахунок недбалого зберігання їх батьками зброї.

У другому читанні народні депутати законопроєкт ще не ухвалили, а в магазинах зброї - вже ажіотаж, каже Георгій Учайкін.

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї:

Зараз всі масово скуповують. Черги в магазинах ви собі не уявляєте, черги стоять розписані з передплатами на місяці. Оцей закон, про який ми кажемо - це фундамент.

Нові виробничі заводи, стрілецькі комплекси, тири… Експерт прогнозує нечуваний підйом на ринку зброї після прийняття закону. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ та й президент України радять законотворцям з особливою уважністю поставитися до всіх деталей документа, аби разом зі злетом білого ринку зброї не спричинити ажіотаж на ринку чорному!

Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України:

Я вважаю персонально, що забрати зброю після війни у людей буде дуже тяжко. В принципі після війни завжди виникає серйозні бандитські угруповування. Ми розуміємо, що забрати зброю буде неможливо, тому треба правильно її легалізувати та правильно оформити все.

Володимир Зеленський, президент України:

Де вона буде знаходитися, це раз, як людина буде час від часу тренуватися, де вона буде цим займатися, це два. Як вона може застосовувати цю зброю і через яке рішення, три. Під яким керівництвом, це чотири. Це чотири з п'ятдесяти запитань моїх, які є у мене.

Певно, через безліч пробілів у законопроєкті, на наступний день після його прийняття у першому читанні, на офіційній інтернет-сторінці президента з'явилася петиція - проти легалізації зброї. Щоправда, широкої підтримки ініціатива не отримала - за неї проголосувало менш як сотня людей.