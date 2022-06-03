ЗСУ вдало відбили контрнаступ на Криворізькому напрямку [ Редагувати ]
Збройні сили України вдало відбили контрнаступ окупантів на Криворізькому напрямку.
Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив радник голови Херсонської облради, боєць ТРО Сергій Хлань.
На Криворізькому напрямку ми мали три доби перемоги, звільнені села. Окупант сьогодні спробував зробити контратаку, щоб зламати ці надбання, але отримав дуже потужну відсіч, і наші Збройні сили відкинули ще більше назад окупанта. Він пробував атакувати, але вийшло так, що відкотився ще більше назад.
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