Подоляк висловився про заяви росії щодо зброї з США [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна не планує використовувати американське озброєння для атаки об'єктів на території росії. Партнери з США знають, де буде застосовуватися їх озброєння ЗСУ.
Про це повідомляє радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Завдання Росії №1 - підірвати довіру між Україною і США. Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території Росії. Наші американські партнери знають, де використовується їх техніка. Будь-які вкидання про такі наміри - пропаганда російських спецслужб", - написав він.
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