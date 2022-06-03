Україна не планує використовувати американське озброєння для атаки об'єктів на території росії. Партнери з США знають, де буде застосовуватися їх озброєння ЗСУ.

Про це повідомляє радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Завдання Росії №1 - підірвати довіру між Україною і США. Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території Росії. Наші американські партнери знають, де використовується їх техніка. Будь-які вкидання про такі наміри - пропаганда російських спецслужб", - написав він.