Європейський союз офіційно ввів у дію шостий пакет санкцій проти росії за війну проти України. До нього увійшли російські військові, яких підозрюють у масових вбивствах у Бучі, пропагандисти, а також люди, наближені до президента володимира путіна.

Про це повідомляє Офіційний журнал ЄС.

Санкції Європейського союзу проти росії, які полягають у забороні на в'їзд і заморожування активів, поширюються на наступних людей:

Аліна Кабаєва - голова ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ), ймовірна коханка Путіна;

Тетяна Навка, Дмитро і Єлизавета Песковы - сім'я прес-секретаря президента рф Дмитра Пєскова;

Олександра Мордашова - дружина глави "Северсталі";

Андрій Липов - глава Роскомнагляду;

Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов і Галина Данильченко - колаборанти, які очолили окупаційну владу на півдні України.

Військові злочинці

Європейський санкційний список також поповнився російськими військовослужбовцями з 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка перебувала в Бучі під час окупації Київської області.

Під обмеження потрапили: Азатбек Омурбеков - командир бригади; полковники Андрій Курбанов, В'ячеслав Клобуков, Олександр Вінс, Олександр Шершньов; підполковники Сергія Вєтров, Руслан Мітяєв, Андрій Єрмішко, Максим Платоненков, Володимир Матафонов, Дмитро Львов та інші офіцери.

У списку знаходиться й начальник Національного центру управління оборони рф, генерал Михайло Мізінцев.

Під європейські санкції також потрапили наступні пропагандисти, які обслуговують путінський режим: