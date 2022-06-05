Ракетний удар по Києву: нові подробиці про жерт та руйнування [ Редагувати ]
Одну людину госпіталізовано внаслідок ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
За словами мера столиці, служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.
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