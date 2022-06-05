З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували близько 31 150 окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Бойові втрати противника на 5 червня орієнтовно склали: