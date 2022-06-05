Названі величезні втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували близько 31 150 окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Бойові втрати противника на 5 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31150 (+100);
- Танки - 1381 (+5);
- Бойові броньовані машини - 3392 (+13);
- Артилерійські системи - 686 (+6);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 95 (+0);
- Літаки - 210 (+0);
- Вертольоти - 175 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8);
- Крилаті ракети - 122 (+0);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2360 (+23);
- Спеціальна техніка - 53 (+1).
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