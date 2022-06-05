російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС [ Редагувати ]
5 червня російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС.
росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – сьогодні о 5:30 російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Про це повідомляє "Енергоатом".
"Ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи. Наразі росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації", - йдеться у дописі.
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