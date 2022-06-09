В ООН розповіли, чим загрожує світу війна в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Розв’язана росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для усього світу. В ООН попередили про економічний та соціальний хаос.
Як відзначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, війна в Україні може "розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" по усьому світу.
"А для людей у всьому світі війна, разом з іншими кризами, загрожує розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишаючи після себе соціальний та економічний хаос", - додав Гутерреш.
За словами генерального секретаря ООН, цього року криза у світі пов’язана з "відсутністю доступу", а вже наступного року вона переросте у відсутність продовольства.
"Не помиляйтеся: жодна країна чи громада не залишиться незачепленою цією кризою вартості життя", - зауважив генсек ООН.
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