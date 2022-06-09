Розв’язана росією війна проти України загрожує серйозними наслідками для усього світу. В ООН попередили про економічний та соціальний хаос.

Як відзначив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, війна в Україні може "розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів" по усьому світу.

"А для людей у ​​всьому світі війна, разом з іншими кризами, загрожує розв'язати безпрецедентну хвилю голоду та злиднів, залишаючи після себе соціальний та економічний хаос", - додав Гутерреш.

За словами генерального секретаря ООН, цього року криза у світі пов’язана з "відсутністю доступу", а вже наступного року вона переросте у відсутність продовольства.

"Не помиляйтеся: жодна країна чи громада не залишиться незачепленою цією кризою вартості життя", - зауважив генсек ООН.