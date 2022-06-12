У Маріуполі окупанти обіцяють намети для обігріву: взимку не буде опалення [ Редагувати ]
Маріуполь, який знаходиться під контролем російських бойовиків, взимку може залишитися без опалення. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Окупанти заявили, що обладнають на вулиці намети для обігріву.
Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тисяч людей - скоріш відповідь, аніж питання.
За його словами, окупаційна влада планує роботу шкіл тільки у теплий період, а потім дітей нібито переведуть на дистанційне навчання.
Також радник мера додав, що окупанти продовжують масово зносити пошкоджені будинки, а людей виселяють. На подвір'ях багатоповерхівок утворюються масштабні сміттєзвалища.
Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на допомогу по ремонту.
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