"У чергу на смерть від ракет рф ніхто не записується": Подоляк дорікнув прем'єру Грузії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що першою у списку кандидатів на членство ЄС має бути Грузія, а потім уже Україна.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Гарібашвілі, заявив, що "ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет", і цінності важливіші за зиск.
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
Радник глави ОП наголосив, що Україна сплачує страшну ціну за вибір бути європейською демократією, а Євросоюз "платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію".
"Ніхто не записується в чергу на смерть від ракет росії, Іраклій Гарібашвілі (прем'єр-міністр Грузії), Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Європа платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?", - написав Подоляк.
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