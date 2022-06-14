Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що першою у списку кандидатів на членство ЄС має бути Грузія, а потім уже Україна.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Гарібашвілі, заявив, що "ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет", і цінності важливіші за зиск.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Радник глави ОП наголосив, що Україна сплачує страшну ціну за вибір бути європейською демократією, а Євросоюз "платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію".

"Ніхто не записується в чергу на смерть від ракет росії, Іраклій Гарібашвілі (прем'єр-міністр Грузії), Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Європа платить велику ціну, аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?", - написав Подоляк.