У середу, 15 червня, НАТО оголосить про виділення Україні нової військової допомоги. Вона включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію. Про це повідомляє генсек НАТО Йенс Столтенберга під час брифінгу.

Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію.

За його словами, також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Так, 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.