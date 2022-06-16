Візит європейських лідерів до Києва: у Кабміні озвучили очікування [ Редагувати ]
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі в Україну є історичним. Про це заявила віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Rainews.
Однак вона додала, що гучних заяв після зустрічі очікувати не варто. За словами Верещук, це "історична зустріч", яка прокладе шлях до "сильнішої Європи і сильнішої України".
Я не впевнена, що після зустрічі будуть якісь гучні заяви, але незалежно від того, чим вона обернеться, це буде історична зустріч, яка прокладе шлях до сильнішої Європи і сильнішої України.
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