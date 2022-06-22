Бойові дії в Україні 22 червня: актуальна карта [ Редагувати ]
На Донбасі окупанти не залишають спроб просунутися до Слов'янська та захопити Лисичанськ. Про це свідчить карта бойових дій DeepStateMAP.
Досить тяжкою залишається ситуація на Луганському напрямку.
Ворог веде спроби наступу в районі Пришибу, Богородичного, Святогірська у бік Слов'янська. Не відомий нині статус Клинового, Покровського, Володимирівки. Також у сірій зоні – частина території після окупованого Верхньоторецького.
Водночас ЗСУ продовжують проводити успішні бойові дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.
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