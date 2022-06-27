Окупанти завдали ракетного удару по Одесі [ Редагувати ]
У понеділок, 27 червня, по Одесі було завдано ракетного удару. Постраждали 6 людей. Про це повідомляє ОК "Південь".
Удар було завдано із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Внаслідок потрапляння в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загоряння кількох житлових будинків та господарських будівель на орієнтовній площі 500 кв.
Попередньо постраждали 6 осіб, серед яких 1 дитина.
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