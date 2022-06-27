Окупанти знову обстріляли Харків: троє людей постраждали [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілів російських військ Харкова троє цивільних людей постраждали.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.
"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних", - сказано в повідомлення.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
по темі
Російські війська вночі та вранці знову обстріляли Харків та область
Станом на вечір вівторка, 21 червня, російські військові обстріляли Чугуївську громаду Харківської області
Російські військові атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проїжджала евакуаційна колона
В ніч на 27 червня окупанти знову обстріляли Київський та Шевченківський райони Харкова
У неділі вночі, 26 червня, Харків вчергове піддався обстрілам російських військ