Окупанти випустили по Миколаєву 10 ракет (відео) [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 липня, росія випустила по Миколаєву 10 ракет. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.
Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.
В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.
За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.
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