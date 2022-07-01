У п'ятницю, 1 липня, росія випустила по Миколаєву 10 ракет. Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазначили приватні підприємства.

В результаті ракетних ударів одне підприємство у Миколаєві зазнало серйозних руйнувань, ще декілька мають незначні пошкодження.

За словами мера, вчора окупанти також обстріляли один з районів міста з реактивних систем залпового вогню. Через дії російських військ були пошкоджені 18 приватних будинків.