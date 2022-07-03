Країни Заходу зробили ставку "на продовження війни" в Україні проти Росії. Саме тому президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц перестали телефонувати Володимиру Путіну. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир... Сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась. Но мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров.

Востаннє Емманюель Макрон спілкувався телефоном з Путіним 3 травня. Розмова тривала понад дві години. З Олафом Шольцем президент Росії востаннє говорив 13 травня. В інтерв'ю виданню Ouest France Макрон говорив, що з грудня 2021 року провів у телефонних переговорах із паном Путіним приблизно 100 годин.