Ракетний удар по Хмельницькій області: є постраждалі [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік. Він отримав осколкове поранення, його госпіталізували.
"Внаслідок ракетного удару на території Ярмолинецької територіальної громади травмувалась одна особа, загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк, в травмованого - осколкове поранення сідниці, його госпіталізували.
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