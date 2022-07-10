137 доба повномасштабного вторгнення росії: оперативні дані від Генштабу [ Редагувати ]
У неділю, 10 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.
Слава Україні! Розпочалася сто тридцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
- На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.
- На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ.
- Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”.
- На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
- Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.
- На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.
- На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!
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