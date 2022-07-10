Українські військові завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ударний вертоліт ворога знову атакував урочище Плотницьке, також був обстріляний "Ураганами" селище Радушне Криворізького району, без втрат.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки і польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки.

ЗСУ на півдні знищили за добу чотири склади боєприпасів, 58 росіян, дві гаубиці, станцію перешкод "Житель", три броньовані та 12 автомобільної техніки.